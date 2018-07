Roma beffata, Barcellona prende Malcom

Il Barcellona ha annunciato di aver ingaggiato dal Bordeaux il brasiliano Malcom. Beffata quindi la Roma che ieri sera, prima dell'inserimento dei catalani nella trattativa, attendeva lo sbarco nella Capitale del giocatore per le viste mediche. L'operazione, comunica il Barca, costerà 41 milioni di euro più uno di bonus mentre il giocatore firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni, fino al 2022-23.

Malcom arriverà già in serata in Spagna, domattina sosterrà i test medici e poi volerà negli Stati Uniti per raggiungere la sua nuova squadra. Curiosamente la prima partita di Malcom con la maglia del Barcellona potrebbe essere proprio contro la Roma, il 31 luglio a Dallas, nell'ambito della 'International Champions Cup 2018'.