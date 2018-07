Milan: Gattuso, Bonucci? Ha un desiderio

"Quando un giocatore esprime un desiderio, è giusto affrontare in modo serio e ragionato il discorso". Rino Gattuso non nasconde la possibilità che Leonardo Bonucci lasci il Milan. "Ho parlato con lui e, fino a quando farà parte del mio spogliatoio, vorrò sempre vedere il Bonucci che ho visto fino a oggi. Per il suo futuro dovrà parlare con la società", ha spiegato l'allenatore dei rossoneri, a Los Angeles, dove il Milan ha iniziato la tournée statunitense. E' all'addio anche il ds Massimiliano Mirabelli. "Se sono al Milan è perché lui ha creduto in me a novembre. Il merito è suo e di Fassone.

C'è grande rammarico e grande amarezza, ma bisogna guardare avanti. Devo pensare a fare il mio lavoro", ha commentato Gattuso, come riporta il sito del club, spiegando di "non avere ancora avuto un confronto con la proprietà". "Sia la vecchia che la nuova società sanno quali sono le pedine mancanti - ha aggiunto, a proposito del mercato -. Preferenze? Sì, ne ho. In generale dovremo prendere giocatori funzionali".