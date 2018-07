Amichevoli: cinquina del Napoli al Carpi

Il Napoli vince e convince nel secondo test precampionato contro il Carpi, squadra di Serie B, mostrando già buona forma da Maksimovic, Ruiz e Callejon. Ancelotti parte, mantenendo il 4-3-3 con Karnezis in porta, la linea difensiva composta da Hysaj, Maksimovic, Albiol e Luperto; Allan, Diawara e Fabian Ruiz a centrocampo e il tridente Ounas, Inglese, Insigne davanti. Gli azzurri partono forte grazie ad Allan che, dopo 2', trova un tiro dal limite che s'infila nell'angolino alle spalle del portiere del Carpi, Colombi. Gli azzurri dominano ma, dopo il gol in apertura, rallentano la pressione.

Ruiz si fa sempre trovare dai compagni e ha un bel tocco di palla, Insigne tiene con personalità la linea offensiva, mentre Diawara mette ordine anche se sotto pressione sbaglia qualcosa; Inglese galleggia tra le linee, ma non riesce a essere un vero punto di riferimento davanti. L'ex Chievo, però, dimostra di essere bomber di razza nel finale di primo tempo, quando difende nell'area piccola un passaggio di Ounas e firma il 2-0.

Nella ripresa Ancelotti manda in campo Callejon per Ounas, Hamsik per Diawara, Tonelli per Albiol, Verdi per Inglese e Rog per Luperto, con l'inedita novità di Allan terzino destro, con Hysaj spostato a sinistra. Nella ripresa Callejon fa il mattatore, nonostante qualche linea di febbre: prima ci prova con un pallonetto e poi, al 21', firma il 3-0, sfruttando l'assist di Insigne. Nel festival finale dei cambi azzurri arriva il 4-0 azzurro con Verdi, assistito da Callejon. Negli ultimi minuti il brasiliano Vinicius trova il primo gol in azzurro, prima che Piu accorci le distanze per contro della formazione emiliana.