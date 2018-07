Milan, domani negli Usa per la ICC

Ci sono anche Leonardo Bonucci e Pepe Reina (reduce dal Mondiale) fra i convocati per la tournée statunitense del Milan, che domani sera volerà da Linate a Parigi, da dove l'indomani partirà per Los Angeles. Non faranno parte della spedizione Strinic, che ha ancora qualche giorno di riposo dopo la finale del Mondiale, Conti, Montolivo, Biglia e Gomez. Per le sfide della International Champions Cup, Gattuso ha convocato 28 giocatori: i due fratelli Donnarumma, Reina, Abate, Antonelli, Bellodi, Bonucci, Calabria, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic, Zapata, Bertolacci, Bonaventura, Brescianini, Calhanoglu, Halilovic, Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi, Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso e Tsadjout.