Al via la ICC con successo Dortmund

Il Borussia Dortmund si è aggiudicato i primi 3 punti dell'International Champions Cup grazie al successo per 1-0 sul Manchester City, con un rigore trasformato da Goetze al 28' al termine della partita giocata a Chicago. Il prestigioso torneo amichevole andrà avanti fino all'11 agosto, con partite itineranti tra Europa, Stati Uniti e Singapore, in 22 stadi (per l'Italia c'è Lecce) e 18 squadre in campo, ognuna delle quali affronterà tre avversarie.

Quattro le italiane: Juventus, Milan e Roma esordiranno giovedì 26, rispettivamente contro Bayern Monaco (a Philadelphia), Manchester United (a Carson) e Tottenham (a San Diego).

Sabato 28 toccherà all'Inter che incrocerà il Chelsea (a Nizza). Nata nel 2013 con l'intento di offrire sfide di cartello ed incrementare audience e incassi delle amichevoli estive, la ICC offre l'occasione per vedere in azione alcuni tra i migliori club europei, comprese le due regine d'Europa 2018, Real Madrid e l'Atletico Madrid, recenti vincitrici di Champions e Europa League.