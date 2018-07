Amichevoli, Fiorentina-R.Vicenza 11-0

Quarto successo dei viola in altrettante amichevoli oggi a Moena: contro il Real Vicenza, selezione dilettantistica di giovani senza contratto, è finita 11-0. In campo una Fiorentina piena di giovani. A segno nel primo tempo Montiel, Hristov, due volte Vlahovic, Meli, Ceccherini e Sottil. Nella ripresa ancora in gol Vlahovic, due volte Meli e di nuovo Hristov. Domani alle 17,30 altro test, più probante, contro il Venezia. Intanto al gruppo si sono aggregati i neo acquisti Gerson e Norgaard.