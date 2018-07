Gallinari, CR7-Juve come LeBron-Lakers

Danilo Gallinari, a margine della presentazione del progetto 'We Playground Together', paragona il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus a quello di LeBron James ai Los Angeles Lakers: "L'arrivo di CR7, il giocatore più forte di tutti, per l'Italia è super, un affare importante per il nostro calcio e faccio i complimenti alla Juventus. Come per i miei Los Angeles Clippers l'arrivo di LeBron James ai Lakers rende tutto più difficile. Ma è una sfida in più, speriamo di chiudere il bilancio dei derby in positivo". Gallinari evita di rispondere alle domande sulla Nazionale, dopo le recenti polemiche con il ct Sacchetti e il presidente Fip Petrucci: è a disposizione per la convocazione di settembre ma prima deve parlare con i Clippers. Proprio il roster dei Clippers rende soddisfatto il 'Gallo': "La nostra è una squadra forte. DeAndrè Jordan mancherà tanto, ma abbiamo un ottimo lungo come Marcin Gortat. Teodosic è un playmaker che rende le cose più semplici a tutta la squadra".