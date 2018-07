Cristiano Ronaldo CR7 è della Juventus: 'Voglio cominciare un nuovo ciclo'

Cristiano Ronaldo è della Juventus: lo ufficializza il Real Madrid, con un comunicato nel quale sottolinea che il club "in accordo con la volontà e le richieste avanzate dal giocatore, ha raggiunto un'intesa per il trasferimento del giocatore alla Juventus". "Per il Real - conclude il comunicato - Cristiano Ronaldo sarà sempre uno dei grandi simboli e un riferimento unico per le prossime generazioni: il Real sarà sempre la sua casa".

Juventus Football Club ha raggiunto l'accordo col Real Madrid per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per 12 milioni. Juventus, si legge in una nota del club bianconero, ha sottoscritto col calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022.

Ronaldo: "Devo cambiare, voglio cominciare un nuovo ciclo" - "É arrivato il momento di percorrere una nuova strada nella mia vita e per questo ho chiesto al Real di accettare la mia cessione". Lo scrive Cristiano Ronaldo in un lunga lettera pubblicata sul sito del Real nel giorno della sua cessione alla Juventus. "Il Real ha conquistato il mio cuore e non smetterò mai di dire grazie: ma ho riflettuto molto e so che è arrivato il momento di cominciare un nuovo ciclo".

Totti, felice di vederlo in Italia - "Cristiano Ronaldo? Felice di vederlo in Italia". Francesco Totti, da Mosca dove si trova per la 'Legends Super Cup' della Fifa, commenta con questa battuta il trasferimento del cinque volte Pallone d'Oro alla Juventus. "Come vedo il Mondiale? In televisione...", è poi l'altra battuta dell'ex capitano della Roma, che nel match d'esordio delle 'Italia Legends' (con Oddo, Zaccardo e Zambrotta, come lui campioni del mondo nel 2006) è stato sconfitto da un All Star capitanata da un altro 'Pallone d'Oro, il bulgaro Stoichkov.

La Juventus allunga in Borsa con l'arrivo in casa bianconera del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Il titolo del club di Torino già forte nel corso della seduta mentre erano alle battute finali le trattative con il Real Madrid, chiude con un rialzo del 5,77% a 0,89 euro.

Capello,complimenti Agnelli,non ci credevo - "Sicuramente farà la differenza ma oltre a questo è molto importante per tutto il calcio italiano. L'acquisto è geniale per la Juventus e per tutta la Serie A. L'investimento avrà dei ritorni economici per la Juve, Ronaldo è una macchina da soldi per se stesso e per la società. Comunque non pensavo che l'affare si sarebbe fatto, da Madrid mi arrivavano voci contrarie". Dai microfoni di Sky, Fabio Capello, che in passato ha allenato il Real Madrid, commenta il trasferimento del secolo. "Bisogna fare i complimenti ad Agnelli e Marotta - aggiunge -: questo è il vero colpo del calciomercato mondiale". Poi due considerazioni tecniche: "ormai gioca da centravanti, e a questo punto credo che Higuain possa lasciare la Juve. Sarri al Chelsea lo aspetta a braccia aperte. I due Ronaldo sono sullo stesso piano? No, non possiamo metterceli - dice ancora Capello -. Io ho allenato il Fenomeno, e sul piano della tecnica e della velocità di saltare l'uomo era un'altra cosa, e di livello nettamente superiore. Se quel Ronaldo si fosse curato come si cura questo...Ma ha fatto tutto l'opposto".

Nell'esclusivo resort di Costa Navarino, nel Peloponneso, c'è stato un incontro a tre fra i protagonisti dell'affare di mercato dell'anno: Cristiano Ronaldo, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e il procuratore del calciatore, Jorge Mendes. Quest'ultimo nel primo pomeriggio aveva incontrato a Madrid il presidente del Real, Florentino Perez. Nel frattempo il dg Beppe Marotta e il ds Fabio Paratici sarebbero a Milano, da dove potrebbero partire alla volta di Madrid per firmare l'accordo con il Real. Nonostante le voci che si susseguono difficilmente Ronaldo raggiungerà Torino a breve ma proseguirà le sue vacanze in Grecia, programmate fino a domenica.

Lopetegui chiama CR7, ma non lo convince a restare - Julen Lopetegui ha avuto una lunga conversazione telefonica con Cristiano Ronaldo per cercare di convincerlo a restare al Real Madrid, ma senza successo. Lo scrive Mundo Deportivo. Il nuovo tecnico ed il giocatore hanno spiegato le rispettive posizioni, con molta chiarezza e franchezza, aggiunge il giornale sportivo spagnolo. Ma questo non è bastato a far cambiare idea a CR7. La telefonata non avrebbe prodotto alcun riavvicinamento tra il club ed il portoghese, che anzi ha confermato l'intenzione di lasciare Madrid. Lopeteguei ha quindi preso atto di dover cominciare a programmare la stagione senza Cristiano Ronaldo.

Moratti e l''altro' Ronaldo,'ammetto,rosico un po'' - Porto l'altro Ronaldo, il fenomeno, all'Inter. Ora che non e' più presidente nerazzurro ma resta tifosissimo, Massimo Moratti deve ammettere che il colpo Juve e' un colpo anche alla fiducia di tutto il mondo non juventino. "Ammetto che se Cristiano Ronaldo andasse alla Juve rosicherei un po'", ha risposto Moratti in mattinata, quando non era ancora arrivata l'ufficialità dell'affare. "Avrei preferito vederlo all'Inter, ma vabbè, siamo già forti così", le parole dell'ex patron nerazzurro a margine della conferenza di presentazione di Milano Calciocity. "Sono comunque molto felice perché il livello dei giocatori arrivati finora all'Inter dimostra la volontà della società di tornare al vertice - ha proseguito -. Vedo nascere una squadra con grandi possibilità di far bene, sono fiducioso sul fatto che verrà ridotto il gap con la Juventus".