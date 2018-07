Inter, restiamo a San Siro

"Il progetto dell'Inter è chiaro: vogliamo rimanere a San Siro e sviluppare qualcosa per il bene della città, perché Milano ha bisogno di un impianto moderno, al passo con i tempi". Lo ha spiegato Alessandro Antonello, amministratore delegato del club nerazzurro, interpellato sul futuro dello stadio milanese a margine della presentazione della Milano Calcio City a Palazzo Marino, sede del Comune. "Abbiamo sempre detto che per noi San Siro è centrale e storico per la città - ha concluso -. Con il Milan, su cui siamo in attesa di notizie più precise, siamo sempre disposti a condividere un'idea di San Siro per il bene della città. Ma adesso è il momento di aspettare".