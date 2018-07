Sportiello in prestito al Frosinone

L'Atalanta ha comunicato sul proprio sito web ufficiale di aver ceduto Marco Sportiello al Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Il portiere cresciuto a Zingonia, classe 1992, è reduce da una stagione e mezza a titolo temporaneo alla Fiorentina, che ha deciso di non esercitare l'opzione per il suo cartellino.