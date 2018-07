E' ufficiale, Lautaro Martinez è dell’Inter

È ufficiale: Lautaro Martinez ha firmato un contratto di cinque anni con l'Inter. ''Lautaro Martinez - si legge sul sito del club nerazzurro - è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante argentino ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023''.

Lautaro Martinez, chiamato in patria ''El Toro'', è nato il 22 agosto del 1997 a Bahia Blanca: arriva dal Racing e l'Inter lo ha pagato circa 22 milioni di euro. Martinez nell'ultima stagione ha realizzato 18 reti (di cui 5 in Copa Libertadores) in 28 presenze complessive. Martinez indosserà, con ogni probabilità, la maglia numero 10.



''Sono pronto. Sono molto felice, abbiamo lavorato tanto per essere qui. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e non vedo l'ora di iniziare''. Sono le prime parole, a Inter Tv di Lautaro Martinez. ''Aspetto - aggiunge Martinez - di adattarmi velocemente a un nuovo tipo di calcio per me. È molto diverso dal calcio argentino, ma credo che la Serie A sarà molto importante per continuare a migliorare e aggiungere altre qualità al mio gioco. Voglio conoscere i miei nuovi compagni e l'allenatore. Poi vedrò cosa mi chiede di fare in campo, cercherò di dare sempre il meglio''. Martinez rivela gli insegnamenti ricevuti da un'icona nerazzurra come Milito: ''Ho condiviso lo spogliatoio con lui al Racing. Mi ha detto tantissime volte cosa significa vestire la maglia di un club come l'Inter. Ho parlato di questo anche con Zanetti. Voglio seguire le loro orme, hanno lasciato un segno importante in un grandissimo club. Spero che questa stagione finiremo in alto come merita questo club''.