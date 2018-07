Buffon, 'PSG? Se avanti sarà per mettersi alla prova'

"Vedremo se andremo avanti: se così sarà, lo farò per le tante motivazioni che spingono una persona di 40 anni a mettersi alla prova". Gianluigi Buffon commenta così le indiscrezioni sul suo passaggio al Paris Saint Germain dopo 17 anni di Juventus. Tra i motivi dell'eventuale approdo in Francia, Buffon cita il "mettersi alla prova ma anche la voglia di emozionarsi". "Le emozioni che si provano giocando non è facile provarle nella vita", spiega Buffon, che in una intervista esclusiva a Sky si dice "straorgoglioso della fine vincente ed entusiasmante" alla Juve, "con un saluto molto bello e in piena unità d'intenti con presidente, compagni, dirigenti e tifosi". "La Juve non ha bisogno di ripartire, ma di continuare e lo farà - conclude il portiere -. La forza della Juventus non è stata Buffon o un singolo ma programmi, chiarezza delle idee, il gruppo".

Buffon: 'bene acquisti Inter,può essere protagonista' - "L'Inter sta facendo acquisti mirati, la Roma mi è piaciuta molto l'anno scorso, il Napoli a un certo punto pensavo vincesse lo scudetto". Gigi Buffon rivive la scorsa stagione cercando di prevedere la prossima. "Gli acquisti dei nerazzurri possono cambiare la faccia della squadra, renderla protagonista - sostiene il portiere ai microfoni di Sky -. A Roma Di Francesco non cercava mai alibi, ha favorito un cambio di mentalità di cui la Roma aveva bisogno. Il Napoli ha fatto una stagione incredibile, determinate situazioni sembrava avessero avvantaggiato loro. Invece la nostra forza mentale e l'esperienza ha fatto sì che la Juve riuscisse a dare l'ultimo colpo di coda. Hanno giocato un calcio meraviglioso che ha fatto innamorare tifosi non napoletani, questo accresce il rammarico per l'Europa League: poteva essere protagonista fino alla fine"