Giochi Mediterraneo: calcio, Italia 2/a

L'Italia del calcio è d'argento a Tarragona 2018, dove sono in corso i Giochi del Mediterraneo.

L'Under 18 di Franceschini è stata beffata in finale (3-2) dai padroni di casa della Spagna, cinici a trovare il gol decisivo in pieno recupero con il capitano Ruiz Ortega, autore di una tripletta (26' pt, 12' st e 49' st) che vanifica le reti del granata Nicola Rauti (6' pt) e di Portanova (43' st).

Nell'estadi Municipal di Reus, sotto gli occhi del subcommissario della Figc, Alessandro Costacurta, gli azzurrini partono forte, con Rauti che insacca da due passi, liberato da un assolo di Merola sulla sinistra che costringe il portiere Fernandez Calvo all'uscita. Ma le giovani 'Furie rosse', in gran parte cresciute nelle cantere di Real Madrid e Barcellona, ora ambite dai top club europei, non demordono e alla fine vincono l'oro. Gli azzurrini devono accontentarsi dell'argento.