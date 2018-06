Suso offerto al Real, Milan chiede 40 milioni

L'esclusione del Milan dalle coppe europee per un anno potrebbe indurre qualche big a lasciare. Il giocatore più in bilico è Suso, 24 anni, che avrebbe chiesto - tramite il proprio agente Alessandro Lucci - di poter raggiungere l'allenatore Julen Lopetegui al Real Madrid. Il tecnico conosce molto bene e stima il fantasista, per averlo guidato nelle Nazionali spagnole Under 19, 20 e 21, ma non solo: per averlo convocato anche nella squadra maggiore, quando era ct. Il cartellino dell'esterno d'attacco dei rossoneri è stato valutato 40 milioni, ma resta la difficoltà del club di trattenere i giocatori che vogliono partecipare alle coppe europee che, per effetto della sentenza Uefa, il club rossonero non può offrire. A Suso è interessata anche l'Inter, oltre alle spagnole Atletico Madrid e Siviglia, squadre di prima fascia della Liga.