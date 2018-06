La Roma non si ferma, Kovacic nel mirino

La Roma non si ferma più. Nell'attesa della risposta del Sassuolo sull'attaccante Domenico Berardi, uno dei pupilli dell'allenatore Eusebio Di Francesco, il ds Monchi è partito all'assalto per un centrocampista del Real Madrid: si tratta del croato Mateo Kovacic, ex Inter. Lo rivela Cadena Cope, citata da Marca, aggiungendo che, sul giovane centrocampista di raccordo dei 'blancos', ci sono anche la Juventus e gli inglesi del Manchester United.