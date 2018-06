Il Barcellona scarica Munir, c'è il Marsiglia

Le 14 reti realizzare nell'ultima stagione hanno fatto crescere l'interesse attorno a Munir El Haddadi, attaccante di proprietà del Barcellona, reduce da una brillante esperienza nelle file dell'Alaves, dove l'allenatore asturiano Pitu Abelardo ne ha valorizzato le doti di realizzatore. Il Barcellona, ad ogni modo, non sembra intenzionato a concedergli spazio nella prossima stagione, malgrado Munir abbia un contratto che scade nell'estate dell'anno prossimo. Per il giocatore, classe 1995, si sono fatte avanti club francesi come il Lilla, ma soprattutto il Marsiglia, dove lavora Andoni Zubizarreta, ex portiere e dirigente del Barcellona, nonché grande estimatore di Munir.