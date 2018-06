Nainggolan: 'Momento giusto con l'Inter è arrivato'

"Il momento giusto con l'Inter è arrivato e voglio godermelo al massimo. Sono stato vicino all'Inter in passato? In passato sono stato contattato, ma non c'era la disponibilità". Così il neointerista Radja Nainggolan.

Sul passato dice: "Non voglio parlare troppo della Roma, voglio guardare al presente. Poteva finire diversamente, ma non voglio dire di più. Durante la trattativa mi hanno chiamato tutti, è importante sentire la fiducia e spero di ripagarla sul campo".



''La Juventus vince da tanti anni, è una squadra che si rinforza ogni stagione ma la speranza è che prima o poi sbagli un campionato e che quindi qualcuno altro possa vincerlo. Il mercato è ancora lungo, si stanno muovendo bene tante squadre e magari all'Inter arriverà qualche altro giocatore''. Nainggolan punta in alto. ''Spero di vincere qualcosa in fretta - aggiungi Nainggolan - anche perché non ho ancora vinto nulla''.