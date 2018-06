Cancelo firma con la Juventus fino al 2023

Parlerà portoghese la fascia destra della Juventus nella prossima stagione. Joao Cancelo, esterno la scorsa stagione con la maglia dell'Inter ma di proprietà, almeno fino a oggi, del Valencia, è ufficialmente un calciatore della Juventus. Una trattativa rapida, in cui la volontà del Valencia di incassare i 40 milioni, ossigeno per tornare a respirare dopo lo spavento del fair play finanziario della Uefa, e quella di Cancelo di giocare la Champions League hanno pesato molto. Allegri aveva individuato nel terzino destro portoghese, autore dell'assist per il gol di testa di Icardi dello scorso Inter-Juventus, il perfetto alter ego di De Sciglio: veloce palla al piede, inarrestabile in dribbling, Cancelo ha chiuso la sua prima stagione in nerazzurro con 26 presenze, 1 rete e 4 assist.

Un buon bottino, che diventa ancora più positivo se si considerano le difficoltà di inizio stagione, tra infortuni e le difficoltà di inserimento, concentrando il suo fatturato nella seconda metà di campionato. Il 24enne portoghese è stato accolto da un nutrito gruppo di tifosi bianconeri: la degna accoglienza per il secondo difensore più caro della storia della società bianconera, dietro un grande del passato come Liliam Thuram. "Trovo compagni molto forti, inseguo un successo personale e di squadra - le prime parole del Cancelo bianconero - Allegri sperava che arrivassi alla Juve per continuare nella serie di successi. Sono pronto".