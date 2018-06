Milan celebra Maldini con 50 foto, 'grazie per le emozioni'

Riconoscenza, ammirazione e ironia non mancano nel messaggio di auguri che Rino Gattuso ha dedicato a Paolo Maldini nel giorno del suo cinquantesimo compleanno.

"Ciao Capitano, 50 anni sono un traguardo importante, in questa giornata speciale volevo ringraziarti per tutte le emozioni e le vittorie che mi hai regalato - ha scritto l'allenatore del Milan sul profilo Instagram del club -. Io sono ancora lontano da questo traguardo, ho ancora 10 anni a disposizione per diventare 'più tranquillo' come mi hai consigliato. Già che ci siamo, fammi sapere come si fa a rimanere giovani e belli come te a 50 anni...". Il Milan, a sua volta, ha celebrato il suo storico capitano raccontando la sua carriera attraverso una galleria di 50 fotografie.