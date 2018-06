Chelsea-Sarri annuncio vicino

Ultime ore prima dell'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico del Chelsea. Secondo la stampa britannica l'annuncio è ormai imminente, dopo il raggiungimento dell'accordo tra i Blues e il Napoli, che ha accettato di liberare l'ex tecnico dietro il pagamento di poco più di cinque milioni di euro. Trovata l'intesa tra i due club, non sembrano esserci più ostacoli per lo sbarco a Londra di Sarri che - scrive oggi il Daily Mail - ha chiesto di poter risiedere dentro il centro sportivo del Chelsea, a Cobham, 20 km a sud di Londra. Non sarebbe la prima volta che un manager dei Blues si accasa all'interno della struttura d'allenamento, dove tra campi, palestre e uffici c'è anche un'unità abitativa con giardino indipendente. In passato già André Villas-Boas vi aveva soggiornato, ma solo per pochi mesi prima di essere esonerato.