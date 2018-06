Nainggolan, gioia interisti? Spero farli più felici in campo

''Spero che saranno ancora più contenti quando mi vedranno in campo''. Appena sbarcato a Milano per vestire la maglia dell'Inter, Radja Nainggolan ha risposto così a chi gli ha fatto notare la gioia dei tifosi nerazzurri per il suo arrivo.

Cori e applausi, nella Milano nerazzurra sbarca Radja Nainggolan ed è subito festa dei tifosi. Lui, il Ninja, a lungo idolo dei sostenitori della Roma, alla vigilia delle visite mediche che dovranno sancire il passaggio alla squadra di Spalletti si cala subito nel nuovo ruolo: "Sono contento" dice ai tifosi raggruppati davanti all'albergo che lo ospita e si scatena l'entusiasmo. Il belga è arrivato all'hotel Melià poco prima delle 20.30, entrando da un ingresso secondario. Poco più tardi è sceso - con indosso una t-shirt bianca, pantaloncini corti e un cappello con visiera - per ricevere gli applausi dei circa 150 tifosi nerazzurri presenti.

Nainggolan, che domani sosterrà la visite mediche, dovrebbe restare a Milano fino a mercoledì per il compleanno del suo agente, Alessandro Beltrami, che lo ha atteso in hotel assieme ad alcuni dirigenti dell'Inter, tra cui il dg Gardini. Nainggolan è costato all'Inter 24 milioni di euro più i cartellini di Santon e Zaniolo.