Bayern su Bale ma gallese vuole Premier

Il futuro di Gareth bale al real Madrid è incerto. Il gallese - scrive oggi As - vorrebbe giocare con più continuità e per questo starebbe meditando l'addio ai 'blancos'. Naturalmente i club di mezza Europa sono pronti ad accoglierlo, in primis - scrive il tabloid britannico 'Mirror' - il Bayern Monaco. Il nuovo tecnico dei bavaresi, Niko Kovac, ha messo Bale in cima alla sua lista dei desideri come possibile sostituto dei veterani Ribery e Robben. Ma Bale - secondo il quotidiano britannico, avrebbe già declinato l'offerta bavarese sottolineando che nel caso dovesse lasciare il Real preferirebbe giocare Premier league e non in Bundesliga. Spettatore interessato delle manovre di mercato in casa madridista sarebbe il Manchester United da tempo interessato al gallese.