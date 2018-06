Colpo Real Madrid, preso centrocampista Lemar

Il Real Madrid, prima dell'addio di Zinedine Zidane alla panchina, aveva chiuso per l'acquisto del centrocampista del Monaco, Thomas Lemar. Lo rivela L'Equipe che sottolinea come il club più titolato di Spagna e del mondo abbia investito 60 milioni per il cartellino del giocatore, che fa parte anche della Nazionale di Deschamps. Il Southampton, invece, secondo quanto pubblica Marca, rilancia per Paco Alcacer, attaccante di riserva del Barcellona. Il manager Mark Hughes vuole rinforzare l'attacco, in modo da compensare la sterilità di Charlie Austin, Manolo Gabbiadini e Shane Long. Il club inglese sarebbe disposto a spendere una cifra che oscilla fra i 15 e i 20 milioni, per il cartellino del giocatore blaugrana.