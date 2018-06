Francia 2019: 3-0 al Portogallo, azzurre volano al Mondiale

L'Italia femminile di calcio ha battuto 3-0 il Portogallo e si è qualificata con un turno di anticipo al Mondiale che si terrà in Francia nell'estate dell'anno prossimo. L'ultima partecipazione azzurra alla fase finale del torneo iridato risaliva all'edizione negli Stati Uniti del 1999. La vittoria sul Portogallo ha reso ininfluente l'ultimo incontro del girone, in programma il 4 settembre in casa del Belgio.



"Le ragazze sono state fantastiche, volevano a tutti i costi questo Mondiale, sono davvero felice per loro e per tutto il movimento e chi vi ha lavorato sempre con grande passione" ha detto emozionata la ct Milena Bertolini, bagnata dallo spumante. "Una soddisfazione enorme, un premio per queste splendide ragazze e tutto il movimento, iniziamo a scrivere il nostro domani grazie a questo risultato storico" ha commentato raggiante il commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini. Poi spazio alla festa, con le bandiere tricolori sugli spalti, gli abbracci commossi in campo e il coro 'Andiamo al Mondiale'.



Bonansea, "è un sogno che si realizza" - "E' un sogno che si realizza, contava vincere, abbiamo fatto una gara spettacolare, abbiamo un cuore grandissimo". Così tra le lacrime Barbara Bonansea, una delle protagoniste della Nazionale femminile che dopo 20 anni ha conquistato l'accesso al Mondiale che si terrà in Francia nel 2019. "Ce la godiamo tutta - ha aggiunto Cristiana Girelli autrice del gol che ha sbloccato la partita col Portogallo - I numeri fatti parlano da soli, siamo un grande gruppo, una grande squadra e stasera l'abbiamo dimostrato. Strada facendo ci siamo rese conto che avremmo potuto centrare questo traguardo, mancava solo la ciliegina ed è arrivata con questa vittoria. Abbiamo dato un grande segnale e speriamo che il nostro calcio venga finalmente aiutato anche se la vicinanza della Figc l'abbiamo avvertita non solo a parole ma anche con i fatti".