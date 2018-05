Costacurta, un consiglio a Balotelli

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - "Balotelli potrebbe essere molto importante per la Nazionale se riuscisse veramente a concentrare un pochino di più le forze in una direzione". Il vicecommissario Figc Alessandro Costacurta commenta il ritorno in azzurro dell'attaccante, sottolineando che "attorno a lui c'è un gruppo di giocatori di grande spessore. Balotelli si è inserito benissimo facendo gruppo, ma sul campo credo che non sia stato una sorpresa, mentre secondo me lo sono stati Pellegrini e Chiesa, che potrebbero giocare in Under 21 se già non fossero in Nazionale A". Soddisfatto per la prima partita della nuova gestione Mancini, Costacurta ha notato che notato che al ct "si chiede ciò che vuole tutto il Paese, la qualificazione agli Europei 2020: è già un passo importante dopo l'eliminazione dai Mondiali, ma se riuscissimo anche a far tornare il nostro movimento in una certa direzione sarebbe meglio. I risultati delle giovanili fanno ben sperare", ha aggiunto il vicecommissario. , reduce dall'1-1 dell'Under 21 in Francia.