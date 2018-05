Rizzoli, no alle interviste agli arbitri post gara

"Credo che non sia possibile perché il regolamento non lo permette". Lo ha detto il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, rispondendo a una domanda sulla possibilità che, nel dopo partita, anche gli arbitri possano rilasciare dichiarazioni. "Dobbiamo aspettare che il giudice sportivo abbia emesso il proprio verdetto - ha affermato - prima di parlare". "L'obiettivo, anche di dibattito come oggi - ha aggiunto a margine del dibattito "Generazione Var" - è riuscire a comunicare un po' di più e far capire meglio come sono le situazioni e come si interpretano di solito".

"Bilancio positivo primo anno di Var" - "E' un buon bilancio, sono estremamente contento". Lo ha detto il disegnatore arbitrale, Nicola Rizzoli che, in occasione di "Generazione Var, frame e diritti tv, come cambia il calcio per immagini", organizzato dall'Università degli Studi di Napoli Federico II, traccia un bilancio sul primo anno di Var. "Sono estremamente contento soprattutto per le prospettive per il futuro -ha affermato- perché i margini di miglioramento sono sicuramente importanti e possiamo e dobbiamo lavorare di più". "Abbiamo delle cose da migliorare - ha concluso - ma siamo estremamente sereni e contenti per il futuro".

"Obiettivo Var eliminare errori non polemiche" - "Obiettivo del Var non è eliminare le polemiche, ma gli errori grossi ed eclatanti". Lo ha detto il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, a Napoli per "Generazione Var", dibattito organizzato dall'Università Federico II. "Tutte le situazioni che lasciano spazio all'interpretazione in una maniera piuttosto che un'altra - ha affermato - non è l'obiettivo del Var". "Le polemiche fanno parte della cultura italiana, dello sport, del bello stesso dello sport - ha concluso - Siamo tutti tifosi, allenatori, arbitri. L'obiettivo è eliminare gli errori".

"Var non può intervenire sulle ammonizioni" - "Il Var, da protocollo e regolamento, non può intervenire nelle situazioni dove c'è il provvedimento disciplinare da giallo". Lo ha detto il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, rispondendo a una domanda degli studenti sulla mancata espulsione di Pjanic nel corso della partita Inter-Juventus, nel corso di "Generazione Var", organizzato dall'Università Federico II. "Questo vuol dire, purtroppo da un lato e per fortuna dall'altro - ha affermato - non intervenire nemmeno sui secondi gialli. È una richiesta che avanzeremo per l'esperienza che abbiamo fatto - ha aggiunto - porteremo la possibilità di verificare i secondi gialli che al momento è fuori protocollo". "Questo fa sì che se uno volesse controllare solo il secondo giallo allora la prima domanda che ci si pone è perché non controllare anche il primo - ha concluso - Per equità, al momento, nel progetto del Var non è stata data la possibilità di verificare solo uno dei due, ma nessuno dei due".