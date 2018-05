Rizzoli, Var non interviene su 'gialli'

(ANSA) - NAPOLI, 29 MAG - "Il Var, da protocollo e regolamento, non può intervenire nelle situazioni dove c'è il provvedimento disciplinare da giallo". Lo ha detto il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, rispondendo a una domanda degli studenti sulla mancata espulsione di Pjanic nel corso della partita Inter-Juventus, nel corso di "Generazione Var", organizzato dall'Università Federico II.

"Questo vuol dire, purtroppo da un lato e per fortuna dall'altro - ha affermato - non intervenire nemmeno sui secondi gialli. È una richiesta che avanzeremo per l'esperienza che abbiamo fatto - ha aggiunto - porteremo la possibilità di verificare i secondi gialli che al momento è fuori protocollo".

"Questo fa sì che se uno volesse controllare solo il secondo giallo allora la prima domanda che ci si pone è perché non controllare anche il primo - ha concluso - Per equità, al momento, nel progetto del Var non è stata data la possibilità di verificare solo uno dei due, ma nessuno dei due".