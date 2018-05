Spazza via il pallone al 94' e va in gol da quasi 80 metri IL VIDEO

Gol incredibile nel match di Premier League irlandese tra il St Patrick's e il Cork City. I padroni di casa erano sotto 2-1 e nei minuti finali della partita stavano letteralmente assediando l'area avversaria per cercare di strappare quanto meno un pareggio. I continui attacchi hanno portato alla concessione di un corner e nell'area degli ospiti si precipita anche il portiere del St Patrick's. Battuto l'angolo, la palla viene respinta dalla difesa e catturata al limite dell'area dal centrocampista del Cork City, Sadlier. Come spesso si fa da questo punto e orami a tempo scaduto, Sadlier allontana il pallone quanto più forte può ma la traiettoria è quella giusta e la palla finisce rimbalzando nella porta sguarnita dei padroni di casa. Increduli gli spettatori. Finale 1-3 per il Cork City

