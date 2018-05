Raiola: 'Donnarumma resta al Milan a vita'

"Donnarumma? Bisogna rispettare i tifosi, soprattutto i più intelligenti, quindi Gigi resta al Milan a vita". Lo ha detto con un sorriso Mino Raiola, procuratore del portiere rossonero, a margine di Football Leader a Napoli. "Quando i tifosi intelligenti parlano bisogna rispettarli, c'è questa grande richiesta di questi tifosi che rispetto. Ironia? Non la conosco. E' più facile che se ne vadano i cinesi da Milano che Donnarumma". Raiola ha parlato anche di Lorenzo Insigne e del suo rapporto a volte difficile con le curve del San Paolo: "Lui è pronto a diventare capitano del Napoli - ha detto - bisogna vedere se Napoli è pronta ad averlo come capitano. Bisogna rispettare le persone nel bene e male, a volte troppo amore fa anche male. Non si può amare una persona un giorno e odiarla un altro".