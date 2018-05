Diritti tv: Lega A unanime per risoluzione Mediapro ++

MILANO

(ANSA) - MILANO, 28 MAG - L'assemblea della Lega Serie A ha approvato all'unanimità la delibera per la risoluzione del contratto con Mediapro, che a febbraio ha vinto il bando per rivendere i diritti tv del campionato come intermediario indipendente ma non ha presentato la fideiussione necessaria.

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e l'ad della Juventus, Giuseppe Marotta, sono stati eletti consiglieri federali dall'assemblea della Lega Serie A. Secondo quanto si apprende, Lotito ha ottenuto il voto di 13 club su 20, mentre Marotta è stato eletto con 14 voti. L'assemblea della Lega Serie A ha completato il rinnovo della governance eleggendo i quattro consiglieri di Lega: si tratta dell'ad dell'Inter Alessandro Antonello, l'ad dell'Atalanta Luca Percassi, l'ad del Milan Marco Fassone, e il vice presidente dell'Udinese Stefano Campoccia. Secondo quanto si apprende, Antonello ha ottenuto 16 voti su 20, Percassi 14, mentre Fassone e Campoccia sono stati entrambi eletti con 11 voti.