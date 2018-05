Cori tifosi Ronaldo, ringrazia da balcone

Accoglienza trionfale per il Real Madrid che sta sfilando per le vie della capitale spagnola per celebrare il 13/o trionfo in Champions League.

Prima che la parata cominciasse la squadra era stata ricevuta dalle autorità nella sede della 'Comunidad de Madrid' a Puerta del Sol. Tanta gente si era radunata davanti all'edificio e a un certo punto sono partiti i cori "Parla Ronaldo". Il fuoriclasse portoghese li ha sentiti e a un certo punto, dopo aver firmato il libro degli 'ospiti d'onore', si è affacciato al balcone del palazzo, tra Nacho e Lucas Vazquez, impugnando un microfono.

"Grazie per essere qui oggi - ha detto il Pallone d'Oro -.

Abbiamo fatto la storia, e grazie a voi che ci avete sempre appoggiato. Questo è un momento di felicità, siamo molto contenti: forza Madrid!".