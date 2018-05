Mancini: 'Ci vuole tempo, non sono un mago'

"Non sono un mago e non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in tre-quattro partite: ci vuole tempo ma ho fiducia". Così Roberto Mancini al suo primo giorno da ct della nazionale a Coverciano. "Ai tempi di Pirlo - prosegue il neo commissario tecnico azzurro - c'erano grandi campioni, ma questo gruppo di giocatori può diventare forte. L'Italia a cui mi ispiro? Quella dell'82".



"Balotelli? Era un grande giocatore già da giovane, molto dipenderà da lui". Mancini ha parlato dell'attaccante tornato in nazionale dopo 4 anni. "Questa Italia dovrà unire e non dividere - ha continuato il ct azzurro nel primo giorno della sua avventura a Coverciano - Sarà importante non solo per Mario ma per anche per tutti gli altri giocatori dare il massimo e comportarsi bene. Anche se non imporrò un codice comportamentale, dai giovani qualche errore si può accettare ma ovviamente nel limite. Se ho detto qualcosa di particolare a Mario? Ci siamo salutati e gli ho chiesto come stava. Non ci vedevamo da 4 anni, nel frattempo sarà diventato più maturo e in qualcosa sarà cambiato".