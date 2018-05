Zidane, fame vittoria del Real è intatta

Il Real Madrid è alla terza finale consecutiva di Champions League, ma Zinedine Zidane non vuol sentir parlare di appagamento. "Nessuno può dire che il Liverpool abbia più fame di vittoria di noi: la nostra voglia, la nostra fede e il nostro impegno sono intatti. Siamo il Real, questo club ragiona così: abbiamo sempre voglia di vincere qualcosa in più".

In vista della partita di sabato prossimo, a Kiev, in occasione del 'media day' il tecnico francese non ha dato anticipazioni sulla formazione, ma ha espresso la sua gratitudine a tutto il gruppo dei giocatori che hanno raggiunto il traguardo più importante: "A parte l'undici titolare, per noi allenatori questo è un momento difficile: ci sono giocatori arrivati fino a Kiev e che nemmeno si cambieranno, non giocheranno neppure un minuto. Non lo meritano, però è così".