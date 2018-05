Mondiali:i 23 della Spagna, fuori Morata

Alvaro Morata è l'escluso eccellente tra i 23 convocati della Spagna per i mondiali di Russia 2018. Tra gli ''italiani'' spicca solo il nome del portiere del Napoli Pepe Reina mentre non sono stati in considerazione Callejon, Luis Alberto e Suso. Tra le novità di Lopetegui le convocazioni del difensore della Real Sociedad Odriozola e di quello dell'Arsenal, Monreal. La Spagna si radunerà il 26 maggio senza però i giocatori del Real che si aggregheranno il 5 giugno.



Questi i convocati: