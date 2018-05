Iniesta solo al centro del Camp Nou, il suo addio in solitudine

Iniesta seduto da solo in mezzo al centro campo deserto del Camp Nou, dove è stata la stella per più di ventidue anni. Dopo aver disputato la sua ultima partita col Barcellona, il centrocampista spagnolo Andrés Iniesta, 34 anni, ha salutato i tifosi e quando lo stadio è rimasto vuoto è andato a sedersi in mezzo al campo, a piedi nudi. Il calciatore, che chiuderà la sua carriera in Cina o in Giappone, sarebbe rimasto fino a due ore dopo la partita, scattandosi i selfie a centrocampo. Prima l'ovazione dei tifosi (VAI)

