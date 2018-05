Serie A, in campo Milan-Fiorentina 2-1 e Napoli-Crotone 2-0 DIRETTA

Serie A in campo per l'ultima giornata di campionato:

- Milan-Fiorentina

Milan-Fiorentina 2-1 fine pt: Simeone al 20', Calhanoglu 23', Cutrone 42'. Veemente la reazione rossonera dopo il vantaggio viola.

Milan-Fiorentina 2-1: al 42' pt gran giocata di Calhanoglu a destra, cross in mezzo per Cutrone che di testa, in tuffo, raddoppia.

Milan-Fiorentina 1-1: al 23' pt Calhanoglu pareggia su punizione. Destro da posizione defilata su cui Sportiello appare in ritardo.

Milan-Fiorentina 0-1: 20' pt assist capolavoro di Chiesa per Simeone, che entra in area e scavalca Donnarumma con un tocco morbido.

- Napoli-Crotone

Napoli-Crotone 2-0 fine pt: Milik al 23', Callejon al 32'. Netta la supremazia della squadra di Sarri, gli ospiti limitano i danni.

Napoli-Crotone 2-0: 32' pt altro assist di Insigne; solita giocata per Callejon sul secondo palo, che lo spagnolo corregge in rete.

Napoli-Crotone 1-0: 23' pt, la sblocca Milik. Di testa incrocia in rete su cross da sinistra pennellato alla perfezione da Insigne.

- Udinese-Bologna

Udinese-Bologna 1-0 fine pt: 30' Fofana. Padroni di casa in totale controllo della gara, Bologna timido e mai pericoloso.

Udinese-Bologna 1-0: al 30' assist prefetto di Barak per l'inserimento di Fofana che con un preciso diagonale batte Da Costa.

- Chievo-Benevento

Chievo-Benevento 0-0 fine pt: lungo possesso palla dei campani. Occasioni: Cataldi 13', Castro 17'. VAR: annullato gol di Inglese.

- Cagliari-Atalanta

Cagliari-Atalanta 0-0 fine pt: prima frazioni a ritmi alti, la Dea controlla il gioco ma soffre le ripartente dei padroni di casa.

- Spal-Sampdoria

Spal-Sampdoria 1-0 fine pt: 3' Antenucci (rig). La Spal controlla il match. Sampdoria in inferiorita' numerica, espulso Caprari.

Spal-Sampdoria 1-0: al 3' fallo in afrea blucerchiata e per l'arbitro e' calcio di rigore. Dal dischetto non sbaglia Antenucci.