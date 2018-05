Europeo Under 17, l'Italia sfida l'Olanda in finale

E' il Rotherham Stadium ad ospitare la finale del Campionato Europeo Under 17 che l'Italia gioca oggi contro i pari età dell'Olanda. Un campo ormai diventato amico, teatro delle due precedenti partite che hanno condotto gli azzurrini a lottare per la conquista del titolo continentale: la Svezia ai quarti (1-0) e il Belgio alle semifinali (2-1) sono le due vittorie che hanno tenuto vivo il sogno dell'Italia di diventare per la prima volta nella sua storia campione d'Europa.

La finale sarà trasmessa, in diretta, su Rai4, a partire dalle 19 (il calcio d'inizio è fissato per le 19.15).

L'ostacolo orange è duro ma non insuperabile, date le prove offerte sin qui dai ragazzi di Nunziata che, dalle fasi di qualificazione iniziate l'ottobre scorso, delle 11 partite giocate ne hanno vinte nove e perse due contro le altre due semifinaliste di questo Europeo Inghilterra e proprio l'Olanda (nella seconda fase di qualificazione a marzo).

Il tecnico azzurro Carmine Nunziata ha a disposizione tutta la rosa, incluso il capitano Alessio Riccardi, squalificato nella semifinale contro il Belgio: "Stanno bene insieme - spiega il tecnico - questo è il segreto di questa squadra: giocano divertendosi e, sia dentro che fuori del campo, regna un'armonia rara da vedere. Non ci sono limiti alle possibilità per un gruppo come questo anche se domani avremo di fronte una squadra esperta e ben attrezzata e nelle gambe cinque partite giocate ad alto ritmo. Ma quando anche i più talentuosi si mettono al servizio del collettivo, c'è di che ben sperare".