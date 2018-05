Serie A: Genoa-Torino, Mazzarri: 'Vincere per il futuro'

La classifica non conta, Walter Mazzarri vuole un Torino in grado di fare punti anche contro il Genoa. Questione di mentalità e di "spirito", osserva il tecnico granata, per lasciarsi nel migliore dei modi e avere uno stimolo in più alla ripresa, il 6 luglio.

"Questa è una rosa di buon livello ma ho le idee chiare e so cosa vorrei", dice il tecnico alla vigilia dell'ultima gara della stagione. "Con la società c'è sintonia, ma non posso anticipare nulla - aggiunge - perché il mercato è fatto di tante variabili".

Tra queste c'è anche il futuro di Belotti, che domani rischia di non essere della partita per una distorsione alla caviglia. "Il futuro? Lui sa che, se ho il miglior Gallo, lo vorrei tenere sempre...". In caso di forfait al suo posto ci sarà Niang. "Come tutti gli altri poteva fare meglio". Contro il Genoa potrebbe sarà l'ultima partita di Burdisso, ex anche lui. E lo stesso discorso vale per Moretti e Molinaro, che non hanno ancora rinnovato il contratto.

"Perin ha il desiderio di andare in una squadra che gioca le coppe e allora godiamocelo ancora per una partita. Per noi sarebbe piacevolissimo se restasse, ma..." Così il tecnico del Genoa Davide Ballarini saluta il capitano e portiere rossoblù alla vigilia dell'ultima partita di campionato che opporrà i genoani al Torino. "Vogliamo chiudere con una prestazione e un risultato che dia soddisfazione ai nostri tifosi", spiega Ballardini. "Mi aspetto un Genoa leggero e spensierato ma allo stesso tempo spero di vedere una squadra quadrata, compatta e umile. Il Torino? Ad inizio stagione aveva un obiettivo chiaro che era quello di competere per arrivare nei primi sei/otto posti, poi hanno avuto problemi, ma hanno giocatori e rosa importanti. Quello di domani sarà un bel test anche per noi". Una sola certezza per il tecnico, Perin titolare. "Non ho ancora deciso la formazione anche perché ci sono molti assenti - ha detto -. Sette quelli sicuri: Migliore, Spolli, Galabinov, Rosi, Lazovic, Taarabt e Zukanovic, oltre a Laxalt e Pereira in dubbio. Perin però giocherà titolare". Intanto la società ha annunciato per fine luglio un secondo ritiro estivo che si svolgerà a Brunico.