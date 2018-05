Mondiali: Portogallo taglia Cancelo

L'interista Joao Cancelo e il laziale Nani non figurano nella lista dei 23 convocati del Portogallo per i Mondiali in Russia che vede invece presenti il napoletano Mario Rui e il milanista Andrè Silva. Il ct lusitano Fernando Santos che ha lasciato a casa anche Andrè Gomes del Barcellona e ha confermato Quaresma.

Questo l'elenco dei convocati: