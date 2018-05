Inter, torna il Biscione sulla maglia 2018/19

L'Inter omaggia la sua tradizione con la nuova divisa per la stagione 2018/19. Il club nerazzurro, in collaborazione con Nike, ha presentato oggi la maglia per la prossima annata, celebrando i 20 anni di partnership con l'azienda statunitense. Sulla nuova divisa dominano le righe verticali nerazzurre, con dettagli color oro per il logo Nike e lo stemma del club (in bianco, invece, lo sponsor Pirelli), mentre ritorna l'effetto Biscione: le righe blu e nere adottano gradualmente una grafica a pelle di serpente mentre scendono lungo la maglia. Per celebrare i 20 anni di partnership, la divisa è stata ispirata a quella della stagione 1998-99, la prima firmata da Nike, e a quella del 2010-11, la più blasonata dell'era moderna, poiché l'Inter era campione d'Italia, d'Europa e del Mondo.