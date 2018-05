Juve sabato in campo con la nuova maglia

I colori, il bianco e il nero, sono sempre gli stessi, ma a cambiare sono le strisce. Nuovo abito per la Juventus, che sabato contro il Verona presenta la maglia della prossima stagione. Lo annuncia il club sul proprio sito internet, pubblicando le prime foto della divisa, dal design "semplice e sfrontato - si legge - ispirato dal rispetto verso gli iconici colori bianconeri ma con un look contemporaneo". Nella parte anteriore, la nuova maglia presenta solo due strisce verticali, che diventa una sola su quella posteriore. Un "mix di tradizione e futuro" sul quale spicca il nuovo logo della Juventus. Inedita, infine, è struttura del colletto, a 'v', proposta in esclusiva da Adidas.