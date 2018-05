Scudetto sui social, Buffon '7 in fila'

Video e foto di festeggiamenti nello spogliatoio e una parola che accomuna tutti: campioni. I profili social dei calciatori della Juventus dopo il settimo scudetto consecutivo lasciano spazio alle immagini tralasciando le parole: da Chiellini a Barzagli, da Asamoah a Matuidi.

Dybala regala un 'Mostruosi' nel suo tweet, mentre Buffon si limita a un semplice ma eloquente "7 in fila" con una carrellata delle immagini della sua carriera e dei sette scudetti consecutivi. "L'abbiamo fatto di nuovo - il tweet di Kedira - Non vedo l'ora di ricevere lo Scudetto la prossima settimana per la terza volta. Settimo di fila per la Juventus". "Non è facile realizzare quello che abbiamo fatto - è l'incipit di Marchisio su Instagram - ma dietro a questi sette scudetti c'è tutto ciò che significa essere Juventus".