Serie B, Frosinone vittoria che profuma di serie A

Risultati della 41/a giornata del campionato di calcio di Serie B:

Avellino-Spezia 1-0 (venerdì)

Brescia-Empoli 0-2

Carpi-Cittadella 1-1

Cremonese-Venezia 5-1

Entella-Frosinone 0-1

Foggia-Salernitana 1-0

Palermo-Cesena 0-0

Parma-Bari 1-0

Perugia-Novara 1-1

Pescara-Ascoli 0-1

Pro Vercelli-Ternana 2-1.



Il Frosinone batte in trasferta l'Entella per 1-0 e si ritrova a un passo dalla serie A mentre la formazione di Chiavari rimane terz'ultima. Nell'ultima gara dovrà battere in trasferta il Novara per agganciare almeno i play out. Dopo 34' minuti gli ospiti potrebbero passare in vantaggio. Ma Dionisi si fa neutralizzare il penalty, conquistato dall'attaccante ciociaro dopo un fallo di Troiano, da Paroni. In pieno recupero (46' pt) lo stesso Dionisi scappa via in contropiede e fredda il portiere ligure (1-0). Nella ripresa Paroni salva su Paganini, poi i chiavaresi ci provano con Icardi e Pellizzer ma la mira è sbagliata. Poi al 30' gran colpo di testa di La Mantia, pallone fuori di un soffio. Il Frosinone respinge bene i tentativi dei locali e scende il sipario dopo un maxi recupero di 6 minuti.