Serie A: Roma-Juventus a Tagliavento

Paolo Tagliavento, della sezione di Terni, è l'arbitro designato a dirigere Roma-Juventus, partita che domenica sera potrebbe dare ai bianconeri la certezza del settimo scudetto consecutivo. Inter-Sassuolo, importante per l'accesso dei nerazzurri alla prossima Champions, sarà arbitrata da Rosario Abisso. Per Atalanta-Milan, spareggio in chiave Europa League, è stato scelto Marco Guida, mentre Fiorentina-Cagliari, cruciale per la salvezza dei sardi, sarà diretta da Paolo Valeri.

Atalanta-Milan (ore 18.00): Guida di Torre Annunziata Benevento-Genoa (sabato 12/05, ore 18.00): Chiffi di Padova Bologna-Chievo: Pairetto di Nichelino Crotone-Lazio: Mazzoleni di Bergamo Fiorentina-Cagliari: Valeri di Roma 2 H.Verona-Udinese: Calvarese di Teramo Inter-Sassuolo (sabato 12/05, ore 20.45): Abisso di Palermo Roma-Juventus (ore 20.45): Tagliavento di Terni Sampdoria-Napoli (ore 20.45): Gavillucci di Latina Torino-Spal: Mariani di Aprilia