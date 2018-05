Fair play finanziario, Psg rischia stop

Il Paris St. Germain si aspetta una sanzione dall'Uefa per aver eluso le norme del 'fair play' finanziario relativamente agli acquisti, l'estate scorsa, di Neymar Jr e Kylian Mbappé per un totale di spesa di 402 milioni di euro. Lo scrive il quotidiano sportivo francese 'L'Equipe', precisando che la decisione dell'ente calcistico europeo è attesa "per fine giugno". La sanzione potrebbe non essere così severa, ma al Psg temono il blocco per una sessione di mercato o perlomeno un tetto alle spese, così come già successo nel 2014.

La proprietà del club, ovvero l'Emiro del Qatar Tamin bin Hamad Al Thani, crede che "l'enorme pressione esercitata da alcuni grandi club come Juventus, Barcellona e Bayern farà in modo che la società parigina venga punita". Sensazione che sarebbe rafforzata dal fatto che l'Uefa non avrebbe preso per buona la spiegazione relativa al contratto di patrocinio del Psg con l'ente del Turismo del Qatar, che potrebbe essere stato 'gonfiato' per permettere i colpi della scorsa estate.