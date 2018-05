Buffon e record Coppa Italia: "siamo la Juve"

"Volevamo vincere. Volevamo infrangere un altro record": capitan Buffon affida a Twitter l'orgoglio per la Coppa Italia conquistata contro il Milan.

"Volevamo ribadire che siamo la Juve", aggiunge il portiere.

La vittoria di Roma è stata quella della riscossa per Benatia, che con una doppietta ha riscattato gli errori contro Real Madrid e Napoli. "Questa è la migliore risposta possibile - scrive il difensore su Twitter -. Troppo orgoglioso di fare parte di questo gruppo" che, "come ogni anno ormai", sottolinea Marchisio, riesce a stupire e ad alzare l'asticella. "La Juve non si stanca mai di vincere", come sostiene Barzagli, che ora mette lo scudetto nel mirino: "Dopo la quarta Coppa Italia adesso tocca al settimo campionato consecutivo".

Se per alcuni la Coppa Italia è stata l'ennesimo successo conquistato in bianconera, per Matuidi è stato "il primo titolo in Italia". "Questa coppa è ancora nostra", sentenzia sul suo profilo Twitter Paulo Dybala, felice per la "grande vittoria".