De Laurentiis: 'Sarri? Conta di più il produttore'

"Le cose importanti le decide la società, non gli altri. Se un produttore fa davvero il produttore è più importante del regista, ci sono registi importanti che hanno voluto fare di testa loro e hanno fatto flop". Così il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha descritto il suo rapporto con l'allenatore azzurro Maurizio Sarri. "Il Napoli con me è da 9 anni in Europa - ha aggiunto De Laurentiis - e non è vero che gli allenatori se ne siano andati perché non andavano d'accordo con me. Mazzarri doveva rimanere due anni ed io l'ho trattenuto per quattro. Benitez aveva un contratto per solo una stagione ed io ho esercitato l'opzione. E con loro siamo arrivati anche secondi e siamo stati ai vertici, perché tutte le pedine sono importanti".

"Sarri l'ho scelto io, contro il parere di tutti, i tifosi mi misero i manifesti chiamandomi cretino. Qui ha fatto bene, mi auguro resti, ma anche a lui questi 3 anni gli sono stati utili per fare un salto di qualità sull'esperienza". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando del futuro del tecnico azzurro Maurizio Sarri. "Ho un appuntamento la settimana prossima con lui - ha spiegato De Laurentiis - ora deve preparare la partita fuori casa. Ci siamo dati appuntamento per la prossima settimana. Ma non preoccupatevi, sono sereno".

De Laurentiis: 'con Var rubati 8 punti, era scudetto' - "La distanza dalla Juventus è di 6 punti, mantenendola anche all'ultima giornata, se ci sono stati rubati 8 punti devo dichiarare che lo scudetto era del Napoli e ce l'hanno levato. Non applicando il Var e con qualche discutibile comportamento arbitrale. Ce li hanno tolti o no i punti? O non si dice per paura? Il problema dell'Italia è anche il silenzio". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rispndendo alle domande dei cronisti sulla delusione dei tifosi per lo scudetto sfumato."Vediamo se vinciamo domenica e poi anche l'ultima partita - ha aggiunto De Laurentiis - in quel caso potremo dire: ce l'avevamo o no 8 punti in più? E diremo 'strunz', come si dice a Napoli, a chi ha creato questo casino, in modo che l'anno prossimo non sarà più 'strunz'".