DIRETTA Coppa Italia 2018, Juventus Milan FOTO

Juventus-Milan DIRETTA LIVE e FOTO dalle 21 della finale di Coppa Italia 2017-2018. Si gioca all'Olimpico di Roma.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-2-1): 1 Buffon, 7 Cuadrado, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 11, Douglas Costa, 10 Dybala, 9 Higuain.

A disposizione 23 Szczesny, 16 Pinsoglio, 24 Rugani, 2 De Sciglio, 12 Alex Sandro, 21 Howedes, 26 Lichtsteiner, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic.

All.: Allegri.

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Ricardo Rodriguez; 79 Kessie, 73 Locatelli, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu.

A disposizione 90 A. Donnarumma, 30 Storari, 20 Abate, 31 Antonelli, 15 Gomez, 22 Musacchio, 17 Zapata, 21 Biglia, 4 Mauri, 18 Montolivo, 57 Torrasi).

All.: Gattuso

Arbitro: Damato di Barletta.

LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Buffon, col Milan non si parte mai favoriti - "Sin dal lontano 2003 in cui abbiamo giocato quella finale di Manchester ho capito ben presto che col Milan non si parte mai favoriti". Così il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, alla viglia della finale di Coppa Italia che la squadra di Allegri giocherà domani sera all'Olimpico col Milan. "Da quando sono alla Juve abbiamo fatto coi rossoneri quattro finali: due le hanno vinte loro ai rigori, una noi ai supplementari, e un'altra sempre noi ai rigori - ricorda il portiere bianconero in conferenza stampa -. Questo significa che col Milan le partite difficilmente finiscono al 90' perché regna un grande equilibrio. E immagino che domani sarà la stessa cosa".

Gattuso, per noi come Coppa del Mondo - "In questo momento per noi non è una Coppa Italia, per noi è una Coppa del Mondo". Lo dice l'allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, alla conferenza stampa di vigilia della finale di Coppa Italia tra i rossoneri e la Juventus in programma all'Olimpico di Roma. "Lo dico per la squadra giovane che abbiamo, per l'entusiasmo di dieci mesi fa e la voglia dei tifosi che hanno di tornare a vincere, si tocca tutto con mano. Per l'entusiasmo che c'è manca solo la scintilla per vedere un bel fuoco d'artificio".

Allegri, anno straordinario, con Coppa Italia nella storia - "A prescindere da come finirà la finale di Coppa Italia, la Juventus se domenica o alla prossima vincerà il campionato avrà fatto un'annata straordinaria perché arriverebbe a sette scudetti di fila". Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della finale di Coppa Italia. "Milan-Juve è sempre una gara equilibrata, dovremo giocare con testa ed entusiasmo. Per noi è una partita molto importante che permetterebbe ai ragazzi di entrare ulteriormente nella storia della Juve" conclude.

Bonucci, 'trofeo può dare svolta stagione' - "Alzare la coppa è giù un motivo importante, farlo dopo tutte le difficoltà incontrate durante l'anno e quello che si è sentito, sarebbe importante per il Milan come squadra e società, per i tifosi e per noi giocatori. Quest'anno sono fermo a due gol ma mi preme molto di più vincere il primo trofeo con la maglia del Milan e dare una svolta a questa stagione". Così il difensore del Milan e della Nazionale, Leonardo Bonucci, alla conferenza stampa di vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma domani allo stadio Olimpico di Roma. "I cicli cominciano sempre con una vittoria - ha aggiunto il difensore rossonero - speriamo che per noi inizi già domani sera. Venderemo cara la pelle perché meritiamo questo trofeo, lo meritano i tifosi e la società. Spero di vivere una festa nella sua totalità".