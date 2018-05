Thiago Motta, prima in ritiro e poi sarà tecnico Under 19 del Psg

Ultime partite con il Psg poi a fine stagione per Thiago Motta sarà ora di togliere gli scarpini e cominciare - secondo quanto già previsto da un contratto con la società parigina - un percorso da allenatore cominciando dall'Under 19. "Vivo benissimo questo momento - spiega a L'Equipe l'ex azzurro - anche se è un po' triste chiudere la carriera. Se faccio un bilancio, è molto positivo, con bei ricordi. Ho parlato più volte con il presidente Al-Khelaifi, con il quale ho un ottimo rapporto, della mia riconversione. Il fatto di aver trovato, già l'anno scorso, un accordo per prolungare di un anno e poi continuare in un altro ruolo mi ha dato molta tranquillità. Anche se cambierò vita, sono contento di farlo. So che potrò farne il mio futuro" Comincerà con i giovani, ma il suo obiettivo è chiaro fin d'ora: "voglio allenare, un giorno, il Paris Saint-Germain. Certo, possono succedere tante cose. Voglio andare avanti tappa dopo tappa ma non mi nascondo, nella mia testa l'obiettivo è quello, anche se ancora lontano".