Marca, Manolas offerto al Real Madrid

Il difensore centrale della Roma, Kostas Manolas, sarebbe stato offerto al Real Madrid. E' quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, secondo cui il giocatore giallorosso autore del gol che ha eliminato in Champions il Barcellona, pur essendo apprezzato dalle merengues, alla ricerca di un centrale difensivo, non sarebbe per il momento nella lista di calciomercato del club spagnolo. Sempre secondo Marca, "la Roma ha bisogno di ottenere soldi" e uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto sarebbe Manolas, che, oltre alla sua buona prestazione, è stato ormai uno dei leader della squadra. 26 anni, il centrale greco è arrivato a Roma dall'Olympiacos nel 2014 e in precedenza aveva giocato all'AEK Atene. L'offerta è ancora sul tavolo del Real Madrid - aggiunge il giornale spagnolo - ma le priorità del Real Madrid sono diverse e si rivolgerebbe al greco solo se non ci fossero altre alternative.